Desconoce Licón si lo ratificarán en Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento, Marco Antonio Licón Dávila, descartó confirmar si se mantendrá en el cargo, de cara al relevo de la administración municipal en el siguiente mes, mencionando que no ha hablado con el alcalde electo Leonardo Montañez.

“Hasta el momento no he tenido pláticas. Primero estoy cerrando la administración, me tocaron cinco años, de la cual estoy concluyendo sin problemas de auditorías y quiero entregar la secretaría en condiciones de trabajo”, aseveró el funcionario.

– ¿Pero estarías dispuesto?

– Al final, es trabajo. Yo estoy agradecido por estos cincos años. Si se da, pues hablar con ellos.

Licón Dávila ha sido el responsable de la dependencia constructora en los dos periodos de la alcaldesa panista Teresa Jiménez que inició a finales de 2016 y luego que fue reelecta después de los comicios de 2019.

“Vengo de la iniciativa privada y estos cinco años fueron de trabajo muy diferente a lo que venía haciendo. Ahora me tocó estar de este lado, son condiciones diferentes y al menos para la industria de la construcción buscamos tratar como debemos y cuidar siempre a la gente”, apuntó el secretario.

Montañez, quien por cierto fue compañero de Licón en el gabinete municipal, tomará protesta como alcalde el próximo 13 de octubre.