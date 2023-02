Desconoce Figueroa causa alguna para presentar su renuncia a la FGE

Redacción

Aguascalientes, Ags.- ‘Quien me nombró es el único que me puede pedir mi renuncia’, respondió el Fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, a quienes han solicitado que deje la encomienda.

En entrevista colectiva, el funcionario estatal fue cuestionado al respecto, y respondió ‘si quieren mi renuncia, pues bueno quien me nombró es el único que me puede pedir mi renuncia, bueno a final de cuentas insisto este es un tema democrático’.

A ello añadió, ‘este es un tema de función publica, si hay alguna causa, yo tengo que renunciar, si hay alguna causa, si usted conoce alguna causa por la cual yo tenga que renunciar, yo renuncio, pero si no hay una causa y ademas no son por los medios adecuados, pues bueno, yo me sujeto a las reglas’.

Incluso hizo una analogía ‘el futbol tiene reglas, si, mi renuncia tiene reglas, si es a través de esas reglas que me van a pedir la renuncia yo renunció, no tengo ningún problema, no estoy casado con el servicio público, yo se que estoy desempeñando por un tiempo determinado esto, si antes tengo que renunciar, renunció’.

Aseverando para finalizar, ‘no tengo problema por ello, pero que sea a través de los medios democráticos y legales, no nada más por que a alguien se le ocurra y diga que tengo que renunciar sin ningún motivo, o sea adelante ustedes conocen alguna causa, los invito a ustedes a que me digan cuál sería la causa por la que tendría que renunciar’.