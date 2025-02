Desconoce aspirante a fiscal investigaciones en su contra

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El abogado Enrique Espino Jasmer, quien levantó la mano para ser considerado entre los aspirantes a ser fiscal de Aguascalientes, aseguró que desconoce si existen carpetas de investigación en su contra, luego de que hasta el momento no ha sido citado a declarar en ningún expediente que lo involucre.

Aseguró que sigue firme en su interés por ser considerado para integrar la quinteta de aspirantes a la Fiscalía General del Estado, que conforma el Congreso de Aguascalientes.

“Vi que de unas carpetas, totalmente desconozco. Hasta ahorita no he sido citado formalmente por la fiscalía ni por una agencia del Ministerio Público que me cite como inculpado o investigado dentro de una carpeta. Yo no tengo ni un citatorio en el cual me digan tal día, tales horas se me cite para hacer mi declaración como investigado”, aseguró.

Espino Jasmer insistió en que no tiene conocimiento de ninguna investigación en su contra y consideró que la filtración de información sobre su presunta vinculación es “muy delicada”.

“Se supone que la fiscalía tiene que tener la discreción o la secrecía porque si está una investigación en trámite y se filtra esta información, pues es muy delicado”.

“En mis 27 años (de trayectoria) jamás he sido procesado, no tengo ni una sentencia en contra, entonces pues no. Definitivamente estos son puros chismes hasta ahorita”, sostuvo.

El abogado penalista reiteró que sigue firme en su postulación para integrar la quinteta de aspirantes a la Fiscalía General del Estado, pese a la difusión de la supuesta indagatoria en su contra.

“Soy un abogado objetivo, que no hago caso porque esto pues ya es una campaña de chismes y pues no, yo no me llevo por chismes. Hasta ahorita no he sido citado por ninguna autoridad que yo tenga conocimiento, que yo esté en una investigación para nada”, reiteró.

Afirmó que de ser citado por el Ministerio Público, acudirá a rendir su declaración y demostrar que no tiene ningún ilícito en su historial.

“No he hecho ningún ilícito, no es mi característica. Mi trayectoria ha sido impecable durante 27 años, en la cual jamás he sido procesado, jamás he sido objeto de una investigación de hechos con carácter de delito”.

“Eso es lo que a mí me llama mucho la atención porque, bueno, la fiscalía como una institución investigadora, pues tiene un deber de discreción por todos los temas que se ven. Si se está ventilando este tema, pues entonces ahí hay una fuga de información que puede ser una cuestión muy delicada”, advirtió.

Cuestionado sobre los espectaculares en los que ha aparecido, como una especie de campaña, reconoció que ha recibido apoyo ciudadano para su promoción pública, en forma de donación.

“Afortunadamente, pues tengo mucha sociedad que me apoya, que son los que me han estado apoyando. Ellos son los que me han estado ahora sí apoyando para subir la publicidad y que realmente me conozca más la sociedad de Aguascalientes”, concluyó.