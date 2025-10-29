Desciende el termómetro en Aguascalientes

11.7 C
29 octubre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- El frío vuelve a sentirse en Aguascalientes, donde se prevén temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius durante la mañana de este miércoles, especialmente en zonas altas del estado.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el ambiente será frío con posibles heladas en áreas serranas, aunque por la tarde las condiciones mejorarán con un clima templado a cálido y cielo parcialmente nublado.

En la región del Altiplano, que incluye a Aguascalientes, se espera viento del norte con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, lo que incrementará la sensación de frío durante las primeras horas del día.

En Aguascalientes no se prevén precipitaciones.

Las autoridades meteorológicas recomendaron a la población abrigarse adecuadamente y proteger a niños y adultos mayores ante las bajas temperaturas matutinas.