Descartan riesgos por tormenta tropical Kiko en costas del Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la formación de la tormenta tropical Kiko que se ha formado en las costas del Océano Pacífico, teniendo como centro al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Aunque el fenómeno climático generaría rachas de vientos de hasta 75 kilómetros por hora, el SMN apuntó que “no representa peligro para el territorio mexicano”.

Este sería el undécimo ciclón de la temporada, partiendo de una depresión tropical que se desarrolló durante la madrugada.

Hasta ahora se han formado nueve tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo y Juliette.

