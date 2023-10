Descartan que pasado de Avelar afecte Consejo de MIAA

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- ‘No es un tema de análisis, ni de resolución de nosotros’ afirmó el director general de MIAA, Jesús Vallín Contreras, cuestionado sobre el posible relevó del integrante del Consejo Ciudadano Directivo de MIAA, Francisco Javier Avelar González ex rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) luego que se conoció que en su administración la misma fue víctima de la llamada “estafa Ponzi”.

Sobre ello inicialmente indicó ‘bueno eso no es un tema de análisis, ni de resolución de nosotros’; al insistirle en el sentido de si ello no mancha el arranque de operaciones de MIAA apuntó ‘es que eso todavía no tenemos ninguna información al respecto, oficialmente, y no es algo que dentro del Consejo y dentro del equipo operativo de MIAA es algo que debiéramos de analizar, eso pues hay instancias correspondientes’.

Y sobre lo que se haría en caso de que saliera del consejo, precisó ‘no la verdad desconozco porque no es una, algo que estemos ahorita, mientras no haya algo definitivo pues no vamos a tomar, supongo que el consejo no tomarás ninguna decisión hasta que se tenga algo llama a claro’.

Por otra lado Javier Avelar se presentó ayer a declarar sobre la “estafa Ponzi” que afecto con 66 millones a la Universidad cuándo el era rector en el 2020.