Descartan presencia de narcolaboratorios en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En la entidad no se han detectado narcolaboratorios ni la fabricación local de drogas sintéticas, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, al subrayar que las sustancias que circulan en el estado provienen principalmente de otras regiones del país.

El funcionario aclaró que, si bien en años anteriores se halló un sitio con material utilizado para la elaboración de drogas, dicho caso no corresponde a la actual administración. “Anfetaminas como tal no, no hemos tenido en Aguascalientes”, sostuvo.

Martínez Romo explicó que los aseguramientos recientes han permitido confirmar que los estupefacientes son trasladados desde otras entidades, incluso a través de vehículos de transporte de pasajeros que cruzan el territorio estatal.

“Hay drogas que pueden ser traídas de otros estados porque se han asegurado personas y han señalado que vienen de otra entidad”, comentó el jefe policiaco, quien añadió que las autoridades continúan realizando detenciones de personas dedicadas al consumo, portación o venta de narcóticos.

El secretario enfatizó que el fenómeno del narcomenudeo no es exclusivo de Aguascalientes, pero reiteró que se mantienen las acciones de vigilancia y los operativos para frenar su distribución.