Descartan por ahora cambios en horario escolar por clima en Aguascalientes

19.2 C
Aguascalientes
20 octubre, 2025
Tendencias

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Aunque las mañanas comienzan a sentirse más frías en la entidad, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) no contempla por ahora modificar los horarios de entrada en las escuelas.

El titular del organismo, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, señaló que, si bien no se prevé un cambio inmediato, la medida podría reconsiderarse si las temperaturas continúan descendiendo.

Mientras tanto, el funcionario informó que se ha instruido a los directivos de los planteles a permitir que los alumnos porten prendas más abrigadoras sobre el uniforme escolar, a fin de protegerlos del frío.

“Se ha dado la indicación de ser flexibles; lo importante es que los estudiantes estén cómodos y no expuestos a enfermedades por las bajas temperaturas”, explicó Gutiérrez Reynoso.

El IEA mantiene coordinación con la Secretaría de Salud y Protección Civil para el monitoreo constante del clima y la aplicación de medidas preventivas en caso de que se emitan alertas por frío extremo.

Asimismo, en las escuelas se reforzarán filtros sanitarios para detectar posibles casos de enfermedades respiratorias o contagios como el sarampión, aunque el funcionario aclaró que hasta el momento no se han registrado casos de esta enfermedad en los planteles educativos.