Descartan plaqueo de bicicletas en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No se contempla que las bicicletas de la entidad porte placas aseguró el secretario de Finanzas, Alfredo Cervantes García.

El burocrata estatal idicó que en la misma Ley de Ingresos del Estado no se contempla en empadronamiento de estas unidades.

-¿Existen rumores de que se pretende que las bicicletas se plaqueen bicicletas?

-No, en esa parte de las bicicletas no tenemos ninguna información.

A su vez Cervantes Garcíal subrayó que únicamente la ley obliga al plaqueo de las motocicletas y otras unidades, pero bicicletas no.

Al conclir la charla con los representes de los medios de comunicación el tesorero manifestó que actualmente se tiene un padrón de casi 700 mil unidades automotor de las cuales alredor de 300 mil no han cambiado las placas, aunque en este numero hay desde automóviles, motocicletas, remolques y demás unidades obligadas.