Descartan parques exclusivos para perros en Jesús María 

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- El Municipio de Jesús María no contempla, por ahora, la construcción de parques exclusivos para perros debido a la falta de espacio en las áreas recreativas existentes, informó Enrique Barba López, secretario de Servicios Públicos.

“Pues no tenemos así como tal un proyecto para parques para perros, pero se podrían incluir algunos aditamentos en ese equipamiento que vamos a hacer para que tengan un espacio los dueños de las mascotas”, explicó el funcionario.

Actualmente, sólo existe un área habilitada para mascotas en el fraccionamiento Alcázar.

Barba López reconoció que el principal obstáculo es la limitación de espacio en los parques públicos ya existentes.

“La verdad es que no tenemos mucho espacio y les quita mucho espacio a los parques. Entonces, se les da el espacio para las mascotas, pero tendríamos que quitar para los demás, no sé, para los niños o para los adultos”, explicó.

Agregó que los parques de Jesús María están un poco reducidos en espacio, por lo que la instalación de zonas exclusivas para mascotas sólo podría contemplarse en desarrollos futuros que cuenten con áreas más amplias.