Descartan jornadas especiales para vacunar a maestros rezagados en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No se abrirán jornadas especiales de vacunación contra Covid-19 para maestros rezagados, advirtió el titular del instituto de educación Ulises Reyes Esparza.

El encargado de la política educativa en la entidad hizo mención de que en base a los números alrededor de 200 maestros no se vacunaron, principalmente por razones de salud.

“Lo digo con claridad de que muy difícilmente se pueda abrir una jornada especial de vacunación únicamente para estos profesores porque ellos fueron invitados a inocularse en los centros de vacunación fuera de su jornada y algunos lo hicieron y otros no, entonces ya fue una decisión muy personal”, expuso.

Posteriormente el burócrata subrayó que la falta de biológico no ha sido pretexto para no regresar a trabajar, sin embargo se pueden vacunar en las mismas jornadas que pueda abrir la secretaría del bienestar federal para rezagados.

“Si el argumento es que no están vacunados y no pueden por ello regresar a clases pues no aplica, porque si no hay una constancia de vulnerabilidad de salud emitida por el IMSS e ISSSTE te debes presentar a trabajar”, recordó.

Por último detalló que al momento no hay registro de justificaciones por cuestiones de vacuna y solo por cuestiones normales de salud o permisos naturales de los que gozan, remarcó.