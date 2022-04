Descartan instalación de módulos de vacunación en el perímetro ferial

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Se desechó la posibilidad de instalar módulos de vacunación contra el covid dentro del perímetro ferial, reveló el director del Instituto de los Servicios de Salud (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez.

“Decidimos no aplicar vacunas en el perímetro ferial porque no era viable, porque lo primero que se les pide es que no tomen para no confundir los efectos secundarios que pudiera tener la vacuna y las reacciones que pudiera tener las personas”, explicó.

En entrevista en el programa el Gobernador Contigo de Radio Bi, el galeno reconoció que hubiera sido complicado y hasta riesgoso colocar los centros de vacunación de vacunación en plena fiesta.

Sin embargo, el responsable de la salud en la entidad hizo un llamado a la población para no relajar las medidas sanitarias, aún y con la feria en donde en la medida de lo posible exhortó a seguir utilizando el cubrebocas.