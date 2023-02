Descartan creación de nueva Central Camionera en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La actual Central Camionera debe permanecer en el lugar en donde ahora se encuentra, no contemplándose la creación de una nueva terminal, refirió Óscar San Román, presidente del Clúster del Transporte Logístico en el estado.

En empresario insistió en que no hay necesidad de tener una nueva central que se aleje de puntos estratégicos para la movilidad.

“Nosotros como transportistas no vemos la necesidad de moverla, estamos entre un primer y segundo anillo que facilita la movilidad tanto a los usuarios, como a los prestadores del servicio”, subrayó.

Más adelante expuso que si bien se ha hablado de tener una nueva terminal, no se tiene nada en concreto, así como llevarla más allá de un tercer anillo complicaría los traslados.

“Nada más imagínate llevarla a un tercer o casi cuarto anillo pues incrementaría no sólo costos para las unidades sino en el traslado de los pasajeros, porque alguien que va a Zacatecas y se traslada dede un punto opuesto a donde su ubique la central, pues igual gasta más en moverse en la ciudad que lo que le va a salir el pasaje al vecino estado”, apuntó.