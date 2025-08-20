Descartan casos de rabia en Aguascalientes, tras alerta en Zacatecas

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Luego del primer caso de rabia en humanos reportado en Zacatecas, la directora de la Coordinación de Salud del Municipio de Aguascalientes, María Teresa Rendón Esquivel, descartó que en la entidad se hayan presentado casos hasta el momento.

“No, aquí en Aguascalientes no hemos detectado casos de rabia. De hecho, por eso se empiezan a hacer las campañas de vacunación para perros y gatos, para evitar precisamente este tipo de problemas, pero aquí en Aguascalientes no tenemos casos, así que por ese lado se pueden quedar tranquilos. Sí estamos libres, pero sí sean responsables y lleven a sus mascotas a vacunar”, afirmó.

La funcionaria reconoció que, pese a no existir registros en la entidad, es necesario mantener precauciones.

“Siempre hay que estar alerta, siempre hay que tomar precauciones, pero ahorita aquí en Aguascalientes estamos limpios, entonces esperamos así seguir. Nada más recuerden siempre ser responsables para que también nuestros perros y gatos se encuentren bien”, señaló.

Rendón recomendó especial cuidado para quienes rescatan animales en situación de calle o conviven con especies silvestres.

“Siempre acuérdense que debemos llevar su esquema de vacunación conforme se va presentando la temporada. Ahorita tenemos campañas de vacunación, estamos en las calles, tenemos nuestras campañas de esterilización también, de desparasitación. Entonces, siempre hay que estar previniendo este tipo de enfermedades y también cuidar su hidratación”, explicó.

La directora detalló que en la capital se mantienen activas campañas permanentes de vacunación gratuitas.

“En las calles ahorita tenemos ocho campañas al mes y también se pueden acercar con nosotros en el Centro de Salud y Bienestar Animal. Todos los días ahí estamos vacunando, para que lleven a sus mascotas. Sí, es gratuito, de hecho ustedes se acercan a las camionetas y su vacunación es gratuita”, subrayó.