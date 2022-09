Descarta Sánchez que ola de ejecuciones sean por transición de gobierno

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Seguridad Pública del estado, Porfirio Sánchez Mendoza, descartó que las ejecuciones que se han suscitado en los últimos días tengan que ver con el cambio de gobierno y lo atribuye a la situación de violencia por la que atraviesa el país en general, misma que es complicada.

-¿Siempre los analistas señalan que un cambio de gobierno se presta para estas situaciones?

-No, no, veamos la dinámica que tiene el país y basémonos en eso, pero lo más importante es que tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones de seguridad y trabajar más en la coordinación de los tres niveles de gobierno.

-¿Se reforzará la seguridad sobre todo en esta última semana se gobierno?

-Si, pero creo que ya desde meses anteriores se venía trabajando en ello y hoy solo lo vamos a fortalecer para no descuidar ni un solo minuto la seguridad del estado.

-¿Hay riesgo de que se estén peleando la plaza?

-Bueno, digo (…) es algo que en todos lados ocurre, pero insisto en que tenemos que trabajar para desactivar a esas células criminales, concluyó el responsable de la seguridad del estado.