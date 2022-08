Descarta Rodríguez buscar dirigencia del PRI en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Era necesario el relevo en la presidencia estatal del PRI, aunque ahora deberá darle celeridad al proceso en elección de la dirigencia local, subrayó la regidora tricolor Citlalli Rodríguez González, quien de entrada descartó ser una aspirante al cargo.

“Es positivo el arribo de Carlos Peña. Es una persona joven, ya fue alcalde de Zacatecas, tiene apertura y una metodología para trabajar en el partido que me parece correcta. Desde el primer día que llegó se presentó y mostró una apertura que no habíamos tenido. Ahora lo primario es el cambio de la dirigencia y se acelere la decisión del método de elección”, comentó en entrevista con elclarinete.com.mx.

– ¿Tú podrías participar en el proceso?

– No lo tengo en mis planes, prefiero concentrarme en la regiduría. Pero quien llegue, todos debemos de sumarnos.

A inicios de mes, Carlos Peña fue presentado como delegado especial encargado del PRI en el estado, en relevo de Antonio Lugo Morales, enfocándose a la definición de convocatoria para la elección de una nueva dirigencia estatal del partido que desde hace más de tres años sólo ha tenido presidencias interinas o delegados.

Por cierto que Lugo Morales dejó el cargo tras ser denunciado por mujeres priistas como Citlalli Rodríguez debido a presunta violencia política de género. Recién el Tribunal Electoral falló a favor de la regidora, quien descartó verlo como un triunfo personal.

“Tengo entendido que hasta ahora sólo ha sido la disculpa pública, pero desconozco si (Lugo) ya pagó la multa o acudió a una capacitación en tema de violencia, pues es una información que el tribunal debe darnos. Yo creo que lejos o no una disculpa, que no es a mi persona sino a las mujeres priistas, tengo la satisfacción que en la lucha histórica de las mujeres vemos que las leyes por fin caminan en dar productos por lo que se luchó”, apuntó.

Por cierto que durante la etapa de Antonio Lugo como delegado, no fue cuestionado de manera abierta por mujeres priistas con cargo dentro del comité estatal y sólo se manifestaron en una conferencia de medios hasta que el dirigente dejó el puesto. La regidora consideró que ello fue una postura tardía.

“Yo entiendo que unas estaban bajo presión o esperan una línea nacional, algunas si se sentían violentadas y no hablaban. No es por lo que hemos luchado, creo que la sororidad debe darse desde el inicio, no cuando ya un tribunal emite una sentencia favorable, o hasta que el presidente se va entonces hablo. No para las compañeras que estuvieron en esa rueda de prensa, sino en general: no puede subirse al barco cuando ya llegó al puerto, se sube al barco desde que sale”, finalizó.