Descarta presidenta del DIF municipal de Jesús María buscar alcaldía

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- La presidenta del DIF Municipal, Liliana Coronado de Arámbula, señaló que no tiene la intención de participar en las próximas elecciones del 2021 donde se renovarán las alcaldías del estado, entre ellas la de Jesús María.

“Créeme que sí he estado muy al pendiente, acompañando en todo momento desde que Toño inició su carrera política, pero sinceramente no me lo había preguntado, no lo había visto como una posibilidad (…) nunca ha estado en mis intenciones y no me he visualizado de esa manera”, comentó en entrevista con El Clarinete.



Mencionó que por el momento se enfocará en la labor que le corresponde dentro del DIF Municipal, con la intención de apoyar desde otro ángulo a la población de este municipio.



“La verdad es que yo estoy muy contenta con el trabajo que realizo, me encanta el trabajo que se puede realizar desde el DIF apoyando a Toño, es la forma en la que lo puedo ayudar”‘ dijo.



Por último, opinó que independientemente de que el próximo edil sea un hombre o una mujer, la ciudadanía buscará la opción que aporte mayores resultados en pro de su desarrollo.



“Creo que independientemente de que sea hombre o sea mujer, la población de Jesús María busca respaldarse en los resultados, en los trabajos que se han demostrado y que se puede generar la confianza en las instituciones y en los gobiernos que es lo que todos deseamos”, finalizó.