Descarta PRD crecimiento de Morena en preferencias para zona oriente de la capital de Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado local del PRD Emanuelle Sánchez Nájera rechazó un eventual incremento en las preferencias ciudadanas hacia Morena dentro de la zona oriente de la ciudad, como ha trascendido en medios de comunicación, de cara a la elección intermedia del próximo año.

“Yo puedo decirte que, en cuanto a números, no hay un distrito que se vaya a perder la coalición. Si hoy fueran las elecciones, con la numeralia que tenemos, no hay un distrito para diputados que podamos perder. No sé de dónde es esa fuente, pero en los datos duros no es así la realidad”, consideró el legislador.

Sánchez Nájera, quien llegó al Congreso mediante una alianza que el PRD mantiene con el PAN desde hace dos procesos electorales, reiteró que de momento no se puede adelantar pronósticos en cuanto a resultados del 2024 en donde además de diputaciones, se renovarán once alcaldías.

“Quien quiera hacerle al pitoniso y de pronto adivinar qué va a pasar el próximo año, se está equivocando. Cada quien debe hacer lo que le toca desde su trinchera, y en un semestre, enfrentarnos ya en un tema electoral”, insistió.

En Aguascalientes, Morena se mantiene como segunda fuerza política en el Congreso del Estado. En lo que corresponde a presidencias municipales, había ganado la alcaldía de Asientos con José Manuel González Mota, pero éste renunció al partido en mayo pasado.