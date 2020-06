Descarta Mota despidos en minera de Asientos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-De momento no se han reportado fuertes recortes de personal en las mineras del Grupo Frisco ubicadas en Asientos, aseveró José Manuel González Mota, diputado de ese municipio ante el Congreso del Estado.

“En Asientos no ha habido despidos, al menos no masivos. Lo normal de los procesos de gente que tiene que cambiarse y esperamos que esto no suceda, por el bien de los trabajadores”, comentó el legislador por Morena.

A mediados de la semana, se dio a conocer la baja de hasta 80 trabajadores de la mina Granadeña, ubicada en el estado de Chihuahua y perteneciente a Grupo Frisco, afectando a pobladores de Santa Bárbara y Parral, principalmente.

González Mota hizo votos para que no se generen despidos en la minera de Asientos, explicando que es uno de los espacios laborales para varias familias del municipio al norte del estado.

“Cuando se dan despidos de trabajadores lleva alrededor toda una masa de pobreza, de falta de recursos en las familias y hasta otras decisiones”, remarcó el diputado de Morena.

– En caso que esto suceda, ¿les brindarán apoyo?

– Claro que podemos apoyarlos. Al menos asesorarlos jurídicamente para que si son despedidos sea en base a la ley, con todas las prestaciones para sobrevivir un tiempo en lo que consiguen otro trabajo.