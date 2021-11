Descarta Montañez opinar sobre controversia de dirigencia del PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El alcalde panista Leonardo Montañez descartó comentar en torno a la polémica generada en la cúpula nacional del PAN, luego que el dirigente Marko Cortés habría dado por perdidas la mayoría de las gubernaturas que estarán en juego el siguiente año.

“Más bien habría que preguntarle al presidente del partido. En lo particular, estoy ocupado en los asuntos que me corresponden y que la ciudadanía me ha confiado. Es donde me encuentro concentrado”, declaró el edil en entrevista grupal.

– ¿Cómo califica el trabajo del dirigente del PAN?

– Actualmente, por la posición que me encuentro, no puedo ser juez y no puedo dar algún adjetivo. Habrá que preguntarle a la militancia.

Montañez Castro sí hizo hincapié en que no se permitirá actos de proselitismo de funcionarios durante su gestión municipal. “En horas de trabajo, no. La Constitución brinda el derecho de asociación, pero en horas de trabajo tienen que concentrarse en lo que la gente nos ha encomendado. Todos los días nos tenemos que ganar nuestro cargo, nadie lo tiene seguro”.

A inicios de la semana, se ventiló un audio en donde Marko Cortés contemplaba una eventual derrota electoral para el panismo en cinco de las seis gubernaturas que se votarán en 2022; salvo el caso de Aguascalientes, donde el gobernador blanquiazul Martín Orozco había cuestionado al dirigente nacional quien a su vez tachó de “mentiroso” al Ejecutivo local