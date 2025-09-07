Descarta Mireles freno a derechos de población LGTBI de México como ocurre en EEUU

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Poco probable que suceda un retroceso en las garantías de las personas de la diversidad sexual en México como ya sucede en otros países, consideró Rodrigo González Mireles, representante local por Morena.

“Creo que aquì en México eso no pasaría, pues la postura de Morena ha sido la de apoyar a la poblaciòn LGTBI, asì como de que integrantes de la comunidad podamos ocupar posiciones clave para seguir apoyando”, consideró.

Gonzàlez Mireles mencionó que si bien hay gobiernos como el de Estados Unidos y el de Argentina que están buscando dar marcha atrás a derechos ya obtenido por la diversidad sexual, como el matrimonio igualitario, no pueda permear en México.

“Vemos que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado su respaldo a toda la población LGTBI, incluyendo políticas y abriendo espacios. Lo ha demostrado desde las mismas mañaneras”, remarcó el diputade por Morena.

Entre las garantías obtenidas por la comunidad de la diversidad sexual en México se encuentran matrimonio igualitario, acceso a la identidad de género mediante el cambio de nombre y la prohibición de la discriminación por orientación sexual.