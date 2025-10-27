Descarta MC alianzas rumbo a 2027

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Movimiento Ciudadano no tiene en sus planes establecer alianzas con otros partidos para las elecciones de 2027, afirmó Agustín Torres Delgado, secretario general del partido, durante su visita a Aguascalientes.

El dirigente aclaró que, por mandato interno, el partido naranja mantiene su decisión de competir sin coaliciones, pese a los recientes movimientos del PAN y el PRI.

“No hay pláticas sobre alianzas en este momento, porque Movimiento desde 2021, como también lo dijo Clemente Castañeda, el coordinador de los senadores, no tenemos aprobado por los documentos básicos que tenemos en el Consejo Nacional una alianza probable con alguien”, señaló.

Torres Delgado insistió en que el proyecto político del partido es avanzar sin depender de otras fuerzas.

“No existe en este momento la posibilidad de aliarnos porque, como dice el jefe Dante Delgado, la política va siendo. Hoy estamos construyendo solos, estamos caminando solos, estamos viendo los grandes perfiles que tenemos en la entidad”.

“Hoy tenemos claridad de que tenemos que distinguirnos porque ofrecemos cosas diferentes al modelo de los partidos de antes, los partidos tradicionales y al modelo del mal gobierno que está teniendo Morena”, sostuvo.

Aunque dejó abierta la posibilidad de revisar el tema más adelante, subrayó que por ahora no hay cambios en la ruta trazada.

“Hay que esperar las próximas reuniones estatutarias para ver lo que se decide en la convención, en el Consejo Nacional, de lo que va a pasar en las elecciones del 27”, explicó.