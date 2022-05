Descarta Martínez detenciones por acoso en la feria de San Marcos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento capitalino, descartó detenciones por presunto acoso sexual que se haya presentado dentro del perímetro de la Feria Nacional de San Marcos.

“No hemos tenido como tal algo así, no hemos intervenido. Pero sí he estado muy en contacto con algunas mujeres que se encuentran en las agrupaciones de activistas y lo que me han pedido es que estemos atentos frente a cualquier situación”, señaló el funcionario municipal.

Martínez Romo abundó que la disposición que se ha brindado a integrantes de la corporación municipal, con el objetivo de que se atienda cualquier eventual denuncia que se registre dentro de la verbena.

“El personal tiene esa instrucción para que cualquier reporte en torno a acoso, sea atendido con prontitud y diligencia a fin de que no se presente alguna situación en contra de las mujeres”, agregó el secretario.

La Feria de San Marcos finalizará el próximo domingo 8.