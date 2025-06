Descarta litigante impugnar conformación de nuevo Poder Judicial en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Norma Carolina Ortega González, la candidata a magistrada que obtuvo la segunda mejor votación, dijo que respetará la determinación del Instituto Estatal Electoral sobre la conformación del nuevo Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que no impugnará.

“El Instituto va a dar la validez ya de la elección, las constancias a quienes tuvieron la mayoría de la votación, que en este caso van a ser seis mujeres y cinco hombres. Entonces, se va a dar en este orden por género y por número de asignación el reconocimiento de haber ganado la elección para magistrados del Supremo Tribunal de Justicia”, explicó Ortega González.

Aunque su resultado la colocó cerca de los primeros lugares, quedó fuera de la asignación por paridad.

“En la votación que tuve no fui elegida por la ciudadanía dentro de las primeras seis mujeres. En el caso de las mujeres ocupo el séptimo lugar con un total de 50 mil 385 votos”, señaló.

“Esto lo tiene que definir el Instituto, hay criterios encontrados. Desde la misma Constitución, en un transitorio se establece que son los espacios, insisto, para seis mujeres y cinco hombres. Entonces, a partir de ahí se iba a hacer la asignación de los lugares. Esta elección buscaba que la paridad estuviera garantizada desde el inicio de la convocatoria”,

Pese a esos escenarios, reiteró que no promoverá ninguna impugnación.

“No, no impugnaría. He sido muy respetuosa con el proceso. He sido muy crítica con la reforma desde un inicio, y parte de haber decidido ser partícipe fue por el perfil que considero que tengo y por contribuir a la mejora y la renovación del Poder Judicial, pero soy muy respetuosa con las instituciones”, aseguró.

“Yo creo que las autoridades electorales han hecho muy bien su trabajo y considero que van a tomar los criterios necesarios, y sea cual sea la decisión que ellos decidan para el orden de prelación, yo la voy a respetar y no tengo ninguna intención de impugnar ninguna de las resoluciones”.