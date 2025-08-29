Descarta IEA riesgos de contagios de sarampión ante regreso a clases 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Luego de un posible caso de sarampión registrado en un menor de edad, previo al regreso a clases en esta ciudad, se mantendrán operativos de vacunación en planteles locales, anunció Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), quien descartó riesgos de contagios masivos o que se vaya a negar el servicio educativo a quien rechace inmunización.

“Hemos ya platicado con directivos escolares para tomar precauciones. Hemos emitido un documento, en coordinación con la Secretaría de Salud, para convocar a todos los alumnos y lleven su carnet de vacunación. Estaremos implementando un operativo de vacunación dentro de los planteles para evitar contagios masivos”, anunció el funcionario en entrevista grupal.

– ¿No hay riesgo para este lunes que regresan a clases?

– No hay ningún riesgo. Hemos ya estado en coordinación con todos los directivos escolares y revisando la plantilla completa.

– ¿No se negará el servicio de educación a quien no quiera vacunarse?

– No, por ningún motivo. Pero sí tener un monitoreo especial.

Gutiérrez Reynoso abundó que desde la semana pasado iniciaron los consejos técnicos escolares y para la siguiente semana estarán convocando a docentes para cumplir con estos operativos de vacunación. Aunque sí emitió algunas recomendaciones.

“Continuaremos con los filtros dentro de las escuelas y pedir a padres de familia que si su hijo tiene un síntoma o un problema de salud, no lo manden a la escuela y sea atendido primero”, reiteró el titular del IEA.

A decir del titular estatal de educación, este lunes volverán a casas 300 mil estudiantes de enseñanza básica y 120 mil de nivel medio superior.