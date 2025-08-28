Descarta García Harfuch extinción del cártel de Sinaloa

Redacción

El cártel de Sinaloa no ha desaparecido pese a la captura y caída de dos de sus principales líderes, afirmó este miércoles el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario federal explicó que la organización criminal se mantiene activa porque no depende de un solo mando. “El cártel de Sinaloa nunca ha tenido un liderazgo como tal, siempre ha tenido varios líderes. Es un cártel que tiene como varias ramas. Uno era El Mayo, otro El Chapo, después los hijos de El Chapo, El Guano, que es hermano de El Chapo, El Chapo Isidro. No puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas”, declaró.

García Harfuch recordó que tanto Ismael “El Mayo” Zambada como Joaquín “El Chapo” Guzmán están presos en Estados Unidos, pero subrayó que la estructura criminal persiste. “Aún hay cabecillas de lo que en su momento fue esta organización criminal y todavía se mantienen células y líderes delictivos muy importantes que deben ser detenidos”, puntualizó.

El titular de Seguridad reconoció que algunas facciones del cártel están mermadas, aunque insistió en que no está extinto.

La declaración se dio tras ser cuestionado directamente sobre si existen condiciones para declarar desaparecida a la organización, a lo que respondió que no, debido a que “todavía hay varias cabezas” en operación.