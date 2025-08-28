23 C
Aguascalientes
28 agosto, 2025
Tendencias

Policías estatales chocan y dejan 2 heridos civiles en Aguascalientes

Irán propone permitir que las mujeres conduzcan motocicletas

 El ‘Gato’ Ortiz se defiende tras nuevas críticas por ayudar…

Alertan en Aguascalientes por mensajes y llamada fraudulentas haciéndose pasar…

Desocupación en Aguascalientes del 3.0%; hay poco más de 20…

Aguascalientes sigue buscando traer a algún equipo mundialista a entrenar 

Este futbolista le prestará el América a Necaxa

Gabriela Díaz Alatriste dirigirá a la OSA en el tercer…

Revientan Reglamentos fiesta con 600 menores en Aguascalientes

Justifica Becerra proyecto de centro de justicia para menores de…

Descarta García Harfuch extinción del cártel de Sinaloa

Redacción

El cártel de Sinaloa no ha desaparecido pese a la captura y caída de dos de sus principales líderes, afirmó este miércoles el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario federal explicó que la organización criminal se mantiene activa porque no depende de un solo mando. “El cártel de Sinaloa nunca ha tenido un liderazgo como tal, siempre ha tenido varios líderes. Es un cártel que tiene como varias ramas. Uno era El Mayo, otro El Chapo, después los hijos de El Chapo, El Guano, que es hermano de El Chapo, El Chapo Isidro. No puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas”, declaró.

García Harfuch recordó que tanto Ismael “El Mayo” Zambada como Joaquín “El Chapo” Guzmán están presos en Estados Unidos, pero subrayó que la estructura criminal persiste. “Aún hay cabecillas de lo que en su momento fue esta organización criminal y todavía se mantienen células y líderes delictivos muy importantes que deben ser detenidos”, puntualizó.

El titular de Seguridad reconoció que algunas facciones del cártel están mermadas, aunque insistió en que no está extinto.

La declaración se dio tras ser cuestionado directamente sobre si existen condiciones para declarar desaparecida a la organización, a lo que respondió que no, debido a que “todavía hay varias cabezas” en operación.