Descarta Galaviz quejas por espectaculares para promover uso del condón

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- Sin quejas por la colocación de espectaculares del gobierno panista para promover el uso del condón, aseguró Rubén Galaviz Tristán, titular del Instituto de Salud del Estado (ISEA), luego que en pasadas gestiones sí se generaron protestas de parte de algunas agrupaciones.

“Yo creo que los espectaculares son demasiado claros. No tienen en realidad un contenido polémico y hasta el momento no he detectado alguna inconformidad con el manejo de la información”, afirmó en entrevista con elclarinete.com.mx.

Históricamente agrupaciones como Provida y el Frente Nacional de la Familia se han manifestado de forma reiterada en contra de las promociones oficiales a favor del condón. Tan sólo en 2016, el ISEA también había colocado espectaculares de este tipo en la ciudad; pero fueron retirados debido a las presiones de estas instancias conservadoras.

En ese sentido, Galaviz Tristán aseguró que el ISEA ya ha iniciado con la correspondiente distribución de los preservativos entre la población, luego de los primeros tres meses de la gestión estatal.

“Creo que el área de reproducción sexual y de atención a estos sectores se está trabajando bien. Tenemos a un especialista como el doctor (José) Ríos en la jefatura del departamento, con una experiencia de más de 30 años en la institución y se está haciendo de buena manera”, finalizó.