Descarta Canaco aplicación de aranceles a industria aérea

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Poco factible que se apliquen aranceles a la industria aérea por parte de la Unión Americana, debido a las acciones del gobierno de Estados Unidos, consideró Alejandro Rojas Vieyra, secretario local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur)

“Salvo que ocurriera la situación de otra pandemia o alguna contingencia de ese tipo, que esperamos no suceda, que pueda modificar el tema de las tarifas o reducir la demanda para sostener los vuelos. De otra manera, no habría una afectación”, señaló el también ex administrador del aeropuerto local.

– ¿El aerotransporte que llega a Estados Unidos puede ser víctima de aranceles del gobierno de Donald Trump?

– En todo caso, pudieran darse afectaciones en cuanto a incremento en el combustible de las unidades para aerolíneas.

En el mismo contexto Rojas Vieyra mencionó que se mantiene la realización de vuelos a ciudades de Estados Unidos, pese a la tensión migratoria que se ha vivido en algunas ciudades como el caso de Los Angeles.

“La dinámica de los vuelos domésticos no nos afectará y está seguirá. Aunque sí se busca promover el consumo interno de la industria local para beneficiar no sólo a nuestros afiliados, sino al sector comercio”, resaltó el secretario de Canaco.