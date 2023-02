Descarga videos de YouTube en menos de 2 minutos

Los videos se pueden ver en YouTube, pero ¿y si quieres guardarlos? Descargar videos de YouTube es útil por varias razones, entre ellas, ver el video cuando no tiene acceso a Internet y compartir el video con personas que no tienen YouTube. Afortunadamente, solo toma unos minutos y no necesita software adicional para descargar películas de YouTube. Para ayudarlo a comenzar a ver sus videos favoritos donde quiera que esté, cuando quiera, le explicaremos cómo hacerlo rápidamente y sin esfuerzo a continuación.

Lo que vas a requerir

Antes de poder descargar video de YouTube, necesitará dos elementos adicionales además de una cuenta de YouTube (que, si aún no tiene una, debe crear de inmediato). Estos son:

La URL del video de YouTube que deseas descargar.

Un descargador de videos.

Existen numerosos descargadores de videos, pero el convertidor de videos en línea servirá para nuestros propósitos aquí. Usarlo y hacer que haga su trabajo en línea es completamente gratis.

El proceso de descarga de videos de youtube

Descargar video de YouTube es simple si posee una computadora y acceso a Internet. Aquí hay un manual de instrucciones detallado:

Localice el clip en YouTube que desea guardar.

Simplemente presione el botón “Compartir” allí abajo.

Aparecerá un enlace; cópialo.

Elija un tipo de archivo para iniciar su descarga de YouTube. Es mejor usar el formato MP4 para conversiones de video y el formato MP3 para conversiones de audio.

Simplemente presione el botón “Convertir” para comenzar el proceso de convertir sus películas en mp3 descargables para usar en su computadora de escritorio, computadora portátil, tableta o dispositivo móvil.

Para descargar el video a su dispositivo, seleccione la resolución y el formato de archivo deseados (4K, 1080p, HD, 720p, 480p, 320p, etc.) y luego haga clic en el botón correspondiente. Haz clic izquierdo en el video para abrirlo y luego selecciona “Guardar como” en el menú.

Sugerencias y Métodos

Obtenga los videos que desea de YouTube en cuestión de minutos con la ayuda de esta guía. En este ensayo se analiza cuán fácil es lograr ese objetivo.

Comenzaremos con un vistazo a algunos de los métodos más confiables para guardar videos de YouTube:

Prueba con un programa de descarga de videos: Este es el método más rápido y conveniente para descargar video de YouTube. Debe mirar a su alrededor antes de decidirse por un descargador de videos, ya que existen muchas opciones excelentes.

Benefíciese de un servicio más corto: El enlace de YouTube se puede acortar usando un acortador de URL y luego pegarlo en un navegador web. En algunos casos, esto puede reducir el tiempo que se tarda en descargar un video de YouTube en unos segundos.

Utilice un servicio de conversión de video en la web: Para descargar video de YouTube desde YouTube sin instalar ningún software adicional en su máquina, vaya a https://en1.onlinevideoconverter.pro/10/youtube-video-downloader. Simplemente pegue la URL del video de YouTube, elija el formato deseado y presione “Convertir”. Una vez finalizado el proceso de transformación, puede ver el archivo en su computadora sin conexión a Internet.

Conclusión

Con un poco de suerte, ahora sabes cómo descargar video de YouTube en menos de dos minutos, gracias a este artículo. Puede descargar fácilmente videos de YouTube utilizando los métodos que se describen a continuación. No hay necesidad de buscar más; nuestro manual le permitirá acceder fácilmente a videos premium de Internet. Ahora, entonces, ¿por qué titubeas? Ahora es el momento de comenzar a descargar esa colección de videos increíbles.