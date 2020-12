Desbordada la invasión de ambulantes en el Centro de la Ciudad: Canaco

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El comercio informal es dueño de la zona centro de la ciudad quien ha acaparado andadores y pasajes, ante la falta de reacción de la autoridad municipal.

Humberto Martínez Guerras, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Humberto Martínez Guerra, lamentó que en plena crisis sanitaria se permita el exceso en los permisos para el ambulantaje.

El dirigente de los comerciantes establecidos, aseguró que no están en contra de que las personas puedan ganarse el sustento, sin embargo rechaza que no se les mida con la misma vara que a los formales.

“A un formal se le exigen permisos, licencias, se les regula por parte de autoridades de salud, se pagan impuestos, empleados y a los informes no se le pide gran cosa”.

Molesto, dijo que no se vale que a las afueras de los establecimientos se ponga algún informal a veces hasta con los mismos productos y solo pague una cuota mínima al ayuntamiento.

“Ahhh (…), pero a mi si me pueden cerrar si no cumplo con los protocolos sanitarios y a ellos nadie les dice nada, entonces son de las cosas en que no estamos de acuerdo”, remató Martínez Guerra.