Desbasto de vacuna BCG alcanza a Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El problema del desabasto de vacunas BCG a nivel nacional alcanzó a nuestra entidad en donde tampoco hay biológico, reveló el titular del Instituto de los Servicios de Salud, Rubén Galaviz Tristán.

En entrevista colectiva en el palacio de gobierno el galeno expuso que se tienen varios meses pidiendo las vacunas a nivel federal, sin que se envíen a los estados.

Reveló que paradójicamente el biológico ya está en la Ciudad de México, pero por trámites administrativos de la Cofepris no se han liberado.

“Eso es lo que nos dice la Secretaría de Salud Federal que no se ha liberado, pero mientras tanto no hay disponibles biológicos en los nosocomios”.

Remarcó que el biológico ya está listo para la distribución, pero por un mero trámite administrativo no se envía a los estados.

“Nadie tenemos vacunas, es un problema nacional que nos está pegando parejo a todas las entidades”.

La vacuna BCG es fundamental para prevenir formas graves de tuberculosis y la meníngea en los recién nacidos y de ahí la importancia de contar con el biológico, concluyó.