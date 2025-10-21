Desata Rosalía caos en Madrid con anuncio de su nuevo disco

Redacción

Rosalía volvió a dejar claro su poder de convocatoria al colapsar el centro de Madrid durante la presentación de su nuevo álbum, Lux, que saldrá a la venta el próximo 7 de noviembre.

Tres años después del lanzamiento de Motomami, la cantante catalana confirmó oficialmente la fecha de estreno, aunque el anuncio no tomó por sorpresa a sus seguidores: días antes, un cartel en las pantallas de Times Square, en Nueva York, ya había revelado la portada del disco, el título y el día del lanzamiento.

El acto en la capital española se convirtió en un fenómeno urbano. Rosalía apareció en la plaza del Callao, donde las pantallas proyectaban imágenes de Lux, y llegó conduciendo su propio coche, desatando la euforia de cientos de fanáticos que abarrotaron la zona.

La presencia de la artista interrumpió el tráfico en la Gran Vía y obligó a la intervención de la policía para controlar a la multitud que intentaba acercarse para tomar fotografías o pedir autógrafos.

En medio del caos, Rosalía saludó a sus seguidores mientras avanzaba rumbo al Hotel Vincci Capitol, donde continuó el despliegue promocional del disco.