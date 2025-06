Desata polémica ‘Mentiras, la serie’ tras críticas de Martha Figueroa

Redacción

Desde su estreno el pasado 13 de junio, Mentiras, la serie en Prime Video ha generado una fuerte división entre los fanáticos del icónico musical mexicano. La adaptación prometía revivir el éxito teatral con un elenco estelar encabezado por Belinda, Regina Blandón, Diana Bovio, Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez, pero no ha estado exenta de críticas y controversias.

La periodista Martha Figueroa, en su canal de YouTube Así se hacen los chismes, lanzó una crítica contundente a la producción, a la que calificó sin rodeos como “horrorosa”. “Lo digo desde el cariño”, dijo, aunque inmediatamente señaló que la adaptación para televisión “ya no jala” al intentar alejarse del formato original.

Figueroa reconoció que Belinda fue “la única cantante profesional” del elenco y reveló que incluso llevó su propio vestuario y eligió su peinado, aunque estos detalles, afirmó, no siempre concordaban con la época que retrata la historia.

Uno de los blancos principales de la crítica fue Luis Gerardo Méndez, quien además de actuar también es productor de la serie. “Se supone que tiene que ser un guapo… porque además tiene que hacer que cuatro se mueran por él”, comentó irónicamente la periodista. Aunque lo consideró un “muy buen actor”, aseguró que ese papel no era para él. “Se quería lucir, pero cuando canta ‘Baño de mujeres’, Dios nos socorra”, agregó.

También cuestionó la participación de Mariana Treviño, quien fue parte de la puesta en escena original, al señalar que ya se ve mayor en comparación con las otras protagonistas. Incluso calificó como “incómoda” la escena de beso entre Treviño y Méndez, por su pasado como hermanos en la serie Club de Cuervos.

Pero la polémica no paró ahí. Figueroa reveló una supuesta ruptura entre Luis Gerardo Méndez y el creador del musical, José Manuel López Velarde. Según dijo, el actor habría asegurado que trabajaron juntos en Oaxaca para adaptar la obra a la pantalla, pero la periodista desmintió esa versión. “Me enteré de una cosa tremenda… que no es cierto, que de hecho no sucedió y José Ramón y Luis Gerardo ya ni se hablan, que están enojados y se pelearon por WhatsApp”, aseguró.

Con estas declaraciones, el estreno de Mentiras, la serie no solo ha despertado reacciones encontradas por su contenido, sino que también ha dejado al descubierto supuestas tensiones entre sus principales responsables. La serie, que pretendía ser un homenaje al teatro musical mexicano, ahora enfrenta un nuevo escenario: el de la polémica pública.