“Desastroso si Arturo Avila vuelve a ser candidato de Morena”: Macías

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Previo a la definición de la carta de Morena para la gubernatura del siguiente año, la diputada guinda Karola Macías Martínez se mostró en contra de que Arturo Ávila Anaya pudiera ser candidato por tercera vez a un cargo de elección local bajo esos colores.

“Lo que sí creo es que una tercera vez sería desastroso para el partido, aunque si él sale nos sumaremos”, afirmó la legisladora en entrevista colectiva.

Arturo Ávila ha sido abanderado de Morena en dos ocasiones por la alcaldía capitalina, terminando siempre en segundo lugar de las votaciones y lejos del perfil propuesto por el PAN. Sin embargo, al cierre de redacción Ávila se encontraba dentro de los finalistas del partido para la renovación de la gubernatura.

En esa misma lista, al cierre, se mencionaban nombres como la ex regidora Karla Espinoza así como el ex delegado del Bienestar y ex dirigente de Morena Aldo Ruiz, y a quien la diputada Macías Martínez consideró con mayores posibilidades.

“(Ruiz) haría un buen papel. No me defino con alguien en especial, a cada uno le veo sus pro. Pero una tercera vez no creo que sea conveniente, necesitamos a gente nueva”, finalizó la legisladora.

Se tenía previsto que desde la dirigencia nacional se anunciara el nombre del o la candidata de Morena a la gubernatura.