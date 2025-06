Desarrollan estudiantes de la UAA alimentos sin sellos de advertencia nutrimental

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El conocimiento, el talento y la creatividad fueron puestos a prueba en la 43.ª Expo Agroindustrial de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Alumnos de 4º y 6º semestre de este programa educativo que pertenece al Centro de Ciencias Agropecuarias (CCA), trabajaron en el desarrollo de una idea innovadora considerando lo aprendido en las aulas y promoviendo la elaboración de productos sin exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio; es decir, libres de sellos.

Al respecto, el Dr. Luis Fernando Cisneros Guzmán, decano del CCA, destacó el empeño que los futuros Ingenieros en Alimentos dedicaron a estos proyectos finales, demostrando su gran capacidad para aplicar los conocimientos de materias como: Innovación y Desarrollo, Desarrollo sensorial, Frutos y hortalizas, Mercadotecnia, Conservación de Alimentos e Industrialización, por mencionar algunas.

“Han mostrado gran capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas reales en la industria alimentaria. Sus proyectos demuestran innovación y creatividad en la aplicación de tecnologías y procesos para mejorar la calidad y seguridad de los alimentos, algo que es fundamental para la industria, pues son claves para mantener competitivos los mercados globalizados”, señaló.

En esta expo se presentaron 10 proyectos de productos como: “snacks” de espinaca; galletas de trigo y café; sopes de maíz blanco y flor de jamaica; “bolis” de piña y nopal; croquetas rellenas de verdura; suero de frutos en polvo para preparar bebidas; botana saludable de fresa deshidratada; pan de masa madre; medallones de queso con camote y chiles, así como mermelada de jalapeño y manzana.

Yamila Ovalle, estudiante del 6º semestre integró el equipo que desarrolló Sopelinas, sopes precocidos de maíz blanco, chiles y flor de Jamaica. “Primero pensamos en un producto que no tuviera sellos nutrimentales, pensamos en un producto cómodo de preparar y los sopes, que ya vienen precocidos fueron una buena opción, los hicimos con maíz blanco, chiles y le adicionamos la fibra dietética con la flor de jamaica, la cual se desperdicia en grandes cantidades”.

Otro de los equipos presentó una botana saludable y ligera: Spinachips, chips elaborados con espinaca deshidratada y hojuelas de papa. “Tienen solo un sello, pero nos beneficia que son bajas en calorías, casi no tienen grasa por el proceso de deshidratado. Pensamos en la espinaca porque es una hortaliza que tiene muchos beneficios, casi no tiene sabor y son altas en hierro. Es una manera de incluirla en las botanas, en especial son útiles para la nutrición de niños a los que no les gustan las verduras”, comentaron Valeria González, Diana Basilisa Herrera y Emily Pacheco.

Cabe destacar que los estudiantes y los docentes asesores recibieron un reconocimiento por su trabajo, mismo que fue evaluado como parte de la integración de calificaciones finales.

Es premisa de la universidad impulsar el talento, la creatividad y potencial de sus estudiantes pensando en un futuro laboral que les permita desarrollarse profesional y personalmente.