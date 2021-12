Desaprueba diputada del PAN propuesta de armar a la población en Asientos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Innecesario que autoridades municipales faciliten el acceso de armas a la población civil, comentó la diputada panista María de Jesús Díaz Marmolejo, en relación a la propuesta que fue anunciada en la cabecera municipal de Asientos.

“La verdad no hay que generar la violencia. Hay violencia, pero no en nuestro estado. Asientos es un municipio tranquilo y lo que esté ocurriendo en Zacatecas no es necesario que sea en Aguascalientes”, consideró la también presidenta de la comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado.

En días pasados, el alcalde morenista José Manuel González Mota dejó abierta la posibilidad de un registro de armas en Asientos, municipio que colinda con territorios de Zacatecas. González Mota señaló que esta propuesta se enfocaría de manera particular hacia ganaderos

“Yo no apruebo esa postura del señor alcalde. Es mayor hermetismo en cuanto a la falta de comunicación en las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, pero no es necesario”, abundó Díaz Marmolejo.

La presidenta de la comisión de Seguridad del Legislativo hizo hincapié en cuanto a la coordinación que deberán tener autoridades estatales y municipales para brindar mayor atención a la ciudadanía.