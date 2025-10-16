Desaparecidos en Calvillo tienen antecedentes: Martínez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En medio de los casos de personas desaparecidas a nivel local, Antonio Martínez Romo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, señaló que se mantienen la colaboración con otras áreas; pero sí dijo que muchos casos no se trata de plagios, sino por razones personales.

“Ha habido situaciones donde nos reportan a la persona desaparecida, trabajamos con todas las instancias como la propia Fiscalía del Estado. Hemos encontrado algunos de ellos que por motivos personales o familiares se separan por propia voluntad. Nosotros hacemos los aseguramientos de acuerdo a las alertas, pero corresponde a la Agencia del Ministerio Público quien determine las situaciones”, afirmó en entrevista.

– ¿Se descarta que sea debido a reclutamiento?

– No necesariamente tienen que ser temas de reclutamiento.

A últimas fechas en Aguascalientes han sucedido casos de personas desaparecidas, tanto de una joven en estado de embarazo, como dos personas del sexo masculino en el municipio de Calvillo.

Sobre el primer caso, Martínez Romo dijo que ya se encuentra colaborando con familiares de la joven, además de encabezar sobrevuelos en los límites territoriales con Jalisco, sin tener suerte en la ubicación de la persona. En cuanto a los jóvenes de Calvillo quienes este jueves ya fueron localizados en otra población y con lesiones físicas, el secretario confirmó que tenían antecedentes penales.

“Yo le puedo señalar que hay información de su actividad que habían sido detenidos por temas administrativos o casos de delitos, pero la actividad que estaban haciendo, sólo ellos lo saben”.

El secretario de Seguridad acudió este jueves a comparecer ante el pleno del Congreso del Estado, como parte de la glosa del informe.