Desaparece área exclusiva para Covid del Hospital Hidalgo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En estos momentos ya no existe una área exclusiva y completa en el Hospital Miguel Hidalgo para pacientes Covid, reveló el líder del sindicato de trabajadores del nosocomio, Francisco Araiza Méndez.

– ¿Entonces ya desconvirtieron el área covid?

-Ya, ya, no hay.

-¿Ya no hay entonces?

-No, ya no. Hay áreas en urgencias para enfermedades respiratorias y no respiratorias, pero ya como tal una área destinada solo para covid no se tiene.

Al concluir el líder sindical de los trabajdores de este imporante nosocomio público expuso que esta desconversión del área covid se da principalmente por la disminución de casos positivos en donde los mismos dejaron de ser frecuentes.