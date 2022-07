Desalojan viviendas del IVSOP que se han convertido hasta en ‘picaderos’ en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En los que va del año el Instituto de Vivienda y Ordenamiento de Patrimonio ha desalojado seis casas, entre ellas algunas que se habían convertíos hasta en ‘picaderos’, según lo día a conocer el titular, Gustavo Báez Leos.

-¿Cuáles son los principales motivos de desalojo?

-Mal uso de la vivienda, porque hay algunas que se han convertido hasta en ‘picaderos’, hay otras viviendas que son arrendadas y que no puede y algunos morosos en donde tienen hasta 15 años sin realizar un solo pago.

Aseguró que no se trata de una cacería de brujas, sino de ir realmente contra aquellos que hacen mal uso de un bien que se les entregó con fines sociales y con los que de plano con todas las facilidades no quieren pagar.

En el caso de morosos se lleva todo un procedimiento en donde la última instancia es el juicio, insistiendo que no es el fin del instituto quitarles su patrimonio.