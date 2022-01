Desalentarán a peregrinos que intenten hacer el viaje a San Juan de los Lagos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El coordinador de Protección Civil estatal, Héctor Manuel Reyes Hernández, informó que colocaran un punto de control la 45 sur para desalentar a aquellos peregrinos que intenten hacer el viaje al municipio de San Juan de los Lagos.

Reyes Hernández explicó que se trata de hacerlos entender de qué no hay condiciones y de los riesgos de contagios por covid.

“Estaremos con un puesto de mando que instalaremos frente a Nissan sobre la 45 sur para hacer la invitación de que no vayan”, conminó.

Recordó que la misma iglesia en el vecino municipio ha cancelado las peregrinaciones, manteniendo cerrado el santuario a la virgen de San Juan.

Manifestó que a diferencia de otras ediciones, para esta ocasión no se habilitarán puestos de apoyo a lo largo del trayecto de peregrinos, ello por razones de la cancelación de las caminatas y para evitar cualquier riesgo de contagio por covid-19, concluyó.