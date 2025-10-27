Desafortunada estrategia del PAN en su relanzamiento: Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Cuestionable que el Partido Acción Nacional (PAN) anuncie su relanzamiento como instituto político, en medio de la situación que se vive en varios estados del país, debido a las intensas lluvias, comentó Fernando Alférez Barbosa, diputado local por Morena,

“Es un acto frívolo pues en medio de una tragedia como la que se vive en algunas entidades de nuestro país. Creen que con ocurrencias van a resolver los problemas”, subrayó el legislador guinda en referencia a la problemática en estados como Veracruz o Hidalgo.

En ese sentido, Alférez Barbosa remarcó que fue una estrategia equivocada que la dirigencia del PAN haya centrado su anuncio en su cambio de logotipo, argumentando que no representa un tema para el común de la ciudadanía.

“Ellos celebran el cambio de un logo cuando es lo que menos importante en un partido político, pues podemos ver el caso del PRI que quiso adoctrinar con los colores de la bandera y la preferencia a su marca. Entonces fue desafortunada la actitud del PAN”, agregó el morenista.

El pasado 18 de este mes, la dirigencia del PAN anunció desde la Ciudad de México la renovación del partido conservador.