Derrumbarán finca tras explosión en Valle del Campestre

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- La finca donde ocurrió la explosión por acumulación de gas en la calle Monte Everest del fraccionamiento Valle del Campestre será derrumbada parcialmente, confirmó el secretario de Desarrollo Urbano del municipio, Óscar Rodríguez Godoy.

“Sí, pues la finca sí está dañada, yo creo que en su estructura. Mandé un oficio a la fiscalía porque se pusieron unas denuncias penales por parte de los afectados y le estoy pidiendo informe a la fiscalía si ya el propietario puede acceder al inmueble para que contrate un perito especialista en estructuras, se garantice la estabilidad, se hagan los trabajos necesarios para que el inmueble vuelva a cumplir con su finalidad”, explicó el funcionario.

Rodríguez Godoy detalló que la demolición dependerá del dictamen de un especialista, aunque adelantó que la zona más dañada tendrá que ser derribada.

“Depende de lo que diga el perito especialista en estructuras. Sí se va a derrumbar precisamente en la zona donde se generó el incidente, porque hasta se cayó la techumbre. Esa parte sí, pero tiene otra parte el inmueble que no soy yo perito especialista en estructuras que se pudiera rescatar”, comentó.

Sobre el estado de las viviendas vecinas, aseguró que no presentan daños estructurales.

“Las fincas aledañas no, por lo que nos dijeron los peritos que hicieron un dictamen así rápido, no tienen daños estructurales. Como les decía, fueron como 25, 30 casas a las que se les afectaron los vidrios, nada más”, puntualizó.

El siniestro ocurrió la madrugada del martes 5 de agosto, cuando la acumulación de gas provocó la explosión que dañó el inmueble y dejó afectaciones en decenas de casas cercanas.