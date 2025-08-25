16 C
Derrota de Centellas ante San Luis

Redacción

Las Centellas visitaron el Estadio Alfonso Lastras para enfrentar al Atlético de San Luis, en un encuentro que finalizó con marcador de 3-0 a favor de las locales. La primera parte fue disputada por ambos equipos.

La escuadra potosina generó algunas aproximaciones, pero las dirigidas por el profesor Christian Astorga lograron contener de buena forma los intentos rivales.

En la segunda mitad, las Centellas fueron más propositivas en busca de abrir el marcador. Al minuto 56, Ana Torres conectó un cabezazo que salió desviado del arco local. Sin embargo, al minuto 72, las locales se adelantaron en el marcador con un disparo dentro del área.

Pese a ello, Necaxa Femenil buscó reaccionar de inmediato y, al 77’, Samantha Calvillo intentó con un disparo que pasó por un costado.

Más tarde, tras un tiro de esquina, el conjunto potosino amplió la ventaja con el segundo tanto. Finalmente, al minuto 90, Atlético de San Luis sentenció el encuentro con un tercer gol que definió el marcador final.