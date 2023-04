Derroche: compró gobernador de SLP 50 autos deportivos para utilizarlas como patrullas

Redacción

El gobernador del estado mexicano de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, estuvo en medio de la polémica luego de anunciar la adquisición de 50 patrullas que formarán parte de la Guardia Civil División de Caminos.

Y es que en esa entidad, en donde se han incrementado los secuestros de migrantes que van de paso hacia la frontera con Estados Unidos, el mandatario estatal decidió invertir cuatro millones de dólares para la adquisición de los vehículos deportivos que fueron adaptados para la policía.

Se trata de modelos Mustang GT y Camaros V8 que serán usados para vigilar las carreteras de la región.

“¡Todo listo para arrancar con la División de Caminos! Estos son los Camaro y Mustangs que usarán. Cuentan con la mejor tecnología para que nuestros elementos policiales cumplan con sus labores”, escribió el gobernador potosino en su cuenta de Twitter.

Por si esto fuera poco, se informó que las unidades tendrán los motores modificados para alcanzar a cualquier vehículo en las carreteras de la entidad, y el funcionario añadió que con esto estarán “a la altura de elementos policiacos internacionales” como los de Francia o Arabia Saudita.

Por tratarse de autos poderosos, los elementos policiacos que las manejarán ya fueron capacitados y preparados desde hace cinco meses para saber utilizarlos.

Por último, Gallardo Cardona detalló que de la compra de estas 50 patrullas, 34 ya fueron entregadas y faltan 16 por recibir. Asimismo, dijo que “debido a que este proceso sigue abierto, no es posible revelar el nombre de la empresa proveedora, al igual que el procedimiento de adquisición de las unidades, para no poner en riesgo la Estrategia Integral de Seguridad”.The video player is currently playing an ad.

“Esta nueva División será de gran valía, pues se apoyará a las y los ciudadanos y conductores en caso de algún accidente o auxilio en particular. El parque vehicular que se desplegará para estas funciones se encuentra en proceso de balizamiento”, concluyó.

Lo cierto es que en redes sociales no todos están contentos con esta decisión, tomando en cuenta el aumento de la violencia en el estado por la presencia de grupos del crimen organizado, algo que, según revelan algunos usuarios, difícilmente se frenará con el uso vehículos deportivos.

Con información de LaOpinion