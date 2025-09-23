Derrick Henry pide disculpas tras balón suelta

Redacción

BALTIMORE — El corredor Derrick Henry desahogó su frustración tras otro costoso balón suelto en el último cuarto, estrellando su casco contra la banca en la banda.

Para cuando Henry llegó al vestuario, parecía estar en shock por cómo su tercer balón suelto en tres partidos jugó un papel crucial en la derrota de los Baltimore Ravens por 38-30 ante los Detroit Lions el lunes por la noche.

“Me he quedado sin palabras”, dijo Henry. “Esto es horrible. No les voy a mentir”.

Con Baltimore perdiendo 28-24 a mediados del último cuarto, Henry recibió un golpe por detrás del ala defensiva de los Lions, Aidan Hutchinson, en su propia yarda 16, y los Lions convirtieron la pérdida de balón en un gol de campo. Este fue el segundo balón suelto de Henry en el último cuarto esta temporada; ambos ocurrieron en las derrotas de los Ravens esta temporada.

Estos problemas de seguridad del balón son inusuales para Henry. En sus nueve temporadas anteriores, había perdido dos balones sueltos en el último cuarto en 136 partidos.

Henry se disculpó con sus compañeros, entrenadores y aficionados.

“Es una locura”, dijo Henry. “Tres balones sueltos [en tres partidos] seguidos. Intento cada día solucionar el problema que sigue ocurriendo. Soy mi peor crítico, así que no voy a castigarme demasiado. Pero es difícil no hacerlo cuando me pasa lo mismo dos [ocasiones] consecutivas”.

El entrenador de los Ravens, John Harbaugh, no cree que esto siga siendo un problema para Henry.

“Fue un tiro un poco a ciegas”, dijo Harbaugh. “Pensé que tenía el balón en buena posición. Aun así, solo queremos proteger el balón; todos nuestros jugadores lo hacen, y tenemos que hacerlo. Tenemos que ser buenos en eso”.

Henry, de 31 años, es uno de los corredores más destacados en la historia de la NFL. Actualmente ocupa el puesto 18 en la lista histórica de yardas terrestres de la liga con 11,665 yardas y es sexto con 109 touchdowns terrestres.

Pero Henry se vio limitado a 50 yardas terrestres el lunes por la noche, tras haber sido limitado a 24 yardas terrestres en la victoria sobre los Cleveland Browns el 14 de septiembre. Los Ravens (1-2) ahora tienen una semana corta para jugar en Kansas City, donde Baltimore tiene un récord de 0-3 contra Patrick Mahomes.

“La adversidad es dura ahora mismo”, dijo Henry. “Pero mientras nos mantengamos concentrados, y todos los demás se mantengan concentrados, intentaremos revertir esta situación. Sé que lo lograremos”.

Con información de ESPN