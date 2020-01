Derechos humanos complican aplicación del operativo mochila en Aguascalientes

Redacción



Aguascalientes, Ags.-La aplicación del operativo mochila en las escuelas no es tan sencillo por cuestiones de derechos humanos que desafortunadamente lo complican, aseveró el líder del Sindicato Nacional de los trabajadores de la educación (SNTE),Ramón García Alvizo.



Sin embargo, consideró que la revisión de mochilas debe empezar por la propia casa de forma directa por los padres de familia, antes de acudir a sus respectivas clases y evitar con ello que lleven objetos considerados de riesgo.



“En muchas ocasiones tampoco queremos que los maestros le revisó las mochilas a nuestros hijos, pero hay que entender que es por el bien de ellos y no para perjudicarlos”.



Hizo referencia a que se han retirado algunos cutters h navajas que los menores llevan para sacar punta a los lápices, esto para evitar cualquier situación de riesgo en los planteles.



“Como padre de familia tenemos que ser muy responsables, yo mismo he ido a reuniones de planteles dónde están mis hijos y ahí los maestros les piden que no lleven estos materiales, e inclusive se los han retirado”.

Recalcó que cómo padre ve bien este tipo de revisiones de mochilas en los planteles, pero por otra parte insistió en la complicación de llevarlos como tal.