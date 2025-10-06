Deporta Israel a Greta Thunberg

Redacción

Israel deportó a 171 activistas, entre ellos la activista climática sueca Greta Thunberg, tras interceptar la Flotilla Global Sumud que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. Los detenidos fueron trasladados a Grecia y Eslovaquia después de pasar cinco días bajo custodia israelí.

No se trata de la primera deportación: el viernes cuatro diputados italianos fueron devueltos a su país, el sábado 137 personas a Turquía y el domingo 29 más a España. Muchos denunciaron malos tratos durante su cautiverio.

Thunberg relató a funcionarios suecos que estuvo confinada en una celda infestada de chinches, con escasa agua y comida, y que fue obligada a “sostener unas banderas”, según reportó The Guardian. La organización árabe israelí Adalah aseguró que varios activistas fueron vejados o se les negó alimentación y agua.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó la flotilla de “maniobra publicitaria” y afirmó que se respetaron los derechos legales de todos los detenidos, acusándolos además de difundir “mentiras”.

La flotilla estaba compuesta por unas 470 personas a bordo de más de 40 embarcaciones civiles cuando fue interceptada en aguas internacionales, a unos 130 kilómetros de la costa de Gaza. La deportación incluye ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.