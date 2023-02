Deploran empresarios de Aguascalientes falta de citas inmediatas en el SAT

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Luego de que persiste el caos en la asignación de citas en el Servicio de Administración Tributaria

(SAT), el Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes (CEEA) urgió que cuanto antes se ponga

orden y se agilicen todos los trámites en la oficina local.

Lamentablemente no hay citas con inmediatez y la fila virtual es muy tardada, lo que ha generado

una serie de repercusiones económicas que afectan a trabajadores y contribuyentes en general,

sobre todo ante la obligatoriedad de la constante actualización de la Constancia de Situación Fiscal

que hoy en día es indispensable para todo tipo de trámite fiscal, desde timbrar nóminas hasta para

facturar compras, señaló Antonio Robledo Sánchez, presidente del CEEA.

En reunión de dirigentes empresariales, se pronunció por una mayor celeridad en la asignación de

citas para no afectar más a los contribuyentes.

Asimismo, Eduardo Medrano, miembro del Colegio de Contadores Públicos, dijo que no se deben

poner tantas trabas para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, ni para la operación de las

actividades económicas.

Reiteró que es urgente que se establezca orden en la operación de las oficinas del SAT, pues ante

la saturación de citas es imposible tramitar las constancias de situación fiscal, y no todos tienen las

facilidades ni la asesoría para acceder en línea al documento que ahora requiere de actualización

constante.

Finalmente Eliazar Cruz Barba, empresario de la industria panificadora, resaltó que la tardanza en la

asignación de citas afecta a trabajadores y patrones, por lo que urgieron también soluciones que les

permitan trabajar a todos.