Deplora expresidenta del PRI Aguascalientes visión cortoplacista de la actual dirigencia

Aguascalientes, Ags.- No paran los conflictos internos al interior del PRI y ahora la ex presidenta Norma Esparza arremete contra la dirigencia señalando que le da lastima la visión política tan corta que tienen.

Lo anterior tras su molestia porque retiraron su fotografía del la Sala Presidentes al interior de la sede del tricolor sin razón alguna, ante lo cual la también ex diputada local y senadora señaló en sus redes sociales:

“A mi paso por las instituciones donde he tenido la oportunidad de servir, me he caracterizado por hacer grandes cambios de mejora, pero sobre todo dejar hechos que trasciendan en la historia como lo es el mural en el CDE del PRI y el muro donde se le rinde homenaje a las mujeres priístas que han hecho historia en Ags. Entre otras cosas; al igual en el Congreso del Estado impulse la creación del salón legisladoras que me da mucho gusto siga creciendo con grandes mujeres legisladoras de Ags. Que de ahí espero no me quiten jejeje. De ahí no creo por qué ahí si son políticos.

Que lastima me da su visión política tan corta, por eso no crecemos ni avanzamos”.

Lo anterior desató el enojo de otros priistas que coincidieron en apuntar que el partido se está desmoronando.