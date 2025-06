Deplora ex senador y ganadero taurino cierre de la Plaza México

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Tras el anuncio de la empresa de la Plaza de Toros México que suspenderá en definitiva las corridas de toros cómo las conocemos ante la publicación de la nueva norma en la Ciudad de México que permite las “corridas de toros sin violencia”. el exsenador y ganadero de toros de lidia, Luis Alberto Villarreal García, deploró esta situación.

En entrevista colectiva el también esposo de la gobernadora de Aguascalientes, la panista, Teresa Jiménez Esquivel señaló que “esa medida es aberrante, me parece verdaderamente vergonzoso que un país no se reconozca cómo lo qué somos. Lo mejor de dos mundos, de dos grandes culturas que se fusionaron y que somos orgullosamente chichimecas u otomíes, o de la etnia que provengamos según la región del país, pero también somos españoles porque muchos de los habitantes de México e incluso los que se quejan de ello pues tienen un apellido absolutamente castellano”, arremetió.

Acto seguido el también exdiputado federal blanquiazul agregó que “Ahora nuestra música, nuestros quesos, el mariachi, los caballos, la charrería, la fiesta de toros, pues provienen de esa misma fusión. A mí me parece demasiado aberrante que una ciudad, que nos representa a todo el país, qué no se manda sola, qué se sostiene por las otras 31 entidad y por los más de 2 mil municipios a través del pago de nuestros impuestos desconozca que era lo que México es y lo que representa pluriculturalmente, porque eso es lo que nos hace fuertes, lo que nos hace grandes”,

A su vez Villarreal anotó “y cómo decía el intelectual Carlos Fuentes ´el día qué México y España nos demos cuenta que nos necesitamos, nos va a necesitar el mundo´. Y el día que nos demos cuenta que los Estados Unidos y México nos necesitamos nos va a reconocer el mundo cómo la región del hemisferio más poderosa”.

Tras acotar que más allá del daño económico que representará una posible desaparición de la fiesta brava a nivel nacional “qué es tremenda” es de unas 80 mil familias de manera directa e indirecta solo de la Plaza México. “Lo más grave de todo es cuando pretenden arrebatarnos la identidad. Porque un pueblo cuando no tiene identidad es un pueblo qué no sabe quién es y por lo tanto no sabe a dónde ir”.

Previo a concluir puntualizó que la medida que se aprobó en el Poder Legislativo de la capital del país, es “una vacilada” porque están rompiendo con una tradición qué es la de la fiesta brava con más de 200 años que se ha desarrollado en Aguascalientes por ejemplo. Y sí ya vamos a llegar al extremo de que el régimen decida cómo se realizan los negocios, las actividades comerciales y qué sí es una tradición y qué no. Me parece mucho más grave qué rebasa a la fiesta de toros, me parece el arrebato de las libertades. Porque cuando cada quien decide ir o no ir a una fiesta es una libertad”.

En última instancia destacó qué “Aguascalientes ha sido el sostén de la fiesta brava en México, por esas intermitencias de la Plaza de Toros México, con pandemia o en otros momentos la Plaza no ha estado abierta y luego una suspensión de amparo. y ahora con esta nueva modalidad que aprobó el Congreso de la Ciudad de México, la verdad es que Aguascalientes ya tiene unos 10 años no solo siendo el santuario sino la plaza más importante del continente”.